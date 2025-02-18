Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşerek barış çağrısında bulundu ve barışın kaybedeni olmayacağını söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde; Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Akabinde basın toplantısına geçildi.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük yıkıma neden olan Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli." dedi ve şöyle devam etti:

"BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye olarak bu konuya duyduğumuz saygyı her yerde anlattık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor.

Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla görüşmelerinde gerek Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız. Barışın temini için bir an önce adım atalım istiyoruz.

Tahıl koridorunda iyi bir netice aldık ancak maalesef devamını sağlayamadık. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını istiyoruz. Zelensky'e teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'nın gönderdiği tahılı Suriye'ye un olarak gönderiyoruz.

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİK"

Değerli dostum sayın Zelenskiy kıymetli refikaları ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Birkaç gün sonra 4. yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum.

Savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk.

"TRUMP'IN YAKLAŞIMI TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARIYLA ÖRTÜŞÜYOR"

Her iki taraf için de güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla başlattığı girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin politikalarıyla örtüşüyor. İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabaka en fazla yaklaşan noktalar açısından referans teşkil ediyor.

Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Müzakere sürecinin kalıcı barış için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRDIK"

Bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini belirttim. Böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz.

Sayın Zelensky ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelensky'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

"YENİDEN İMAR KONUSUNDA ŞİRKETLERİMİZ DESTEK VERMEYE HAZIR"

Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi, yeniden imar konusunda Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduğunu ifade ettim.

Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır düzeyde daha da üst seviyelere çıkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelensky'nin attığı cesur adımlara teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU İLKELİ"

Erdoğan'ın ardından sözü alan Zelensky'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Destek aldığımız için müteşekkiriz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında her zaman ilkelidir.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın sonlanmasına yol açan küresel süreçleri ele aldık.

"MÜZAKERE MASASINDA TÜRKİYE OLMALI"

Bu müzakereler acil olursa Ukrayna, ABD, Avrupa bu masada var olursa tüm bu ülkelerin katılımıyla gelişecektir. Tabii ki Türkiye de bu ülkelerin arasındadır.

Sayın Erdoğan'la ikili ilişkilerimizi görüştük. Yeni ikili anlaşmalarımız var. Çok hassas alanları kapsıyor.

Bizim yetim çocuklarımızın ebeveynlerini Rusya aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanı hem size hem de Emine Hanımefendiye bu çocuklar için şükranlarımı sunmak istiyorum.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR, BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

İki ülke arasındaki ilişkiler devam ediyor. Sürekli çalışıyor. Hem Türkiye hem de diğer ortaklarımızla Ortadoğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz.

Suriye halkını desteklememiz lazım. Aynı zamanda iki ülke arasında ekonomi ve diğer alanlarda etkileşimi tartıştık. Eğitim projelerinde de ciddi bir ivme var. Hanımefendinin de bu konularda ilgilenmesinden son derece memnunum.