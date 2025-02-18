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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 490 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 490 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 490 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 454 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 238 milyon 552 bin 914,59 lira, işlem miktarı ise 1.223,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 357 milyon 596 bin 904,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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