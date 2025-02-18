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Oxfam: Gazze'deki su miktarı, 7 Ekim öncesinin yüzde 7'sinin altında

Oxfam: Gazze'deki su miktarı, 7 Ekim öncesinin yüzde 7'sinin altında

Gazze'nin kuzeyi ve Refah'taki su seviyesinin, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi seviyesinin yüzde 7'sinden daha az olduğunu bildiren uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bölgeye gönderdiği 85 tonluk su deposu, borular ve eklem parçalarının başka amaçlarla kullanılabileceği iddiasıyla 6 aydır İsrail tarafından girişine izin verilmediğini açıkladı.

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'nin kuzeyi ve Refah'taki su seviyesinin, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi seviyesinin yüzde 7'sinden daha az olduğunu bildirdi.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye su ve yakıt girişinin sağlanmasıyla birçok noktada suya ulaşım oranının yükseldiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrası Gazze'de 4 bin 800 kilometrelik su boru hattının 1675 kilometrelik bölümünün zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "En fazla yıkıma maruz kalan Gazze'nin kuzeyi ve Refah'taki su miktarı, çatışma (7 Ekim 2023) öncesindeki seviyenin yüzde 7'sinden az ve bu durum su kaynaklı hastalıkları artırma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.

'NEREDEYSE TÜM SU KUYULARI İSRAİL TARAFINDAN VURULDU'

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki neredeyse tüm su kuyularının İsrail tarafından vurulduğuna işaret edilerek yaklaşık 700 bin kişinin ateşkesle bölgeye döndüğüne ancak evlerine ve suya ulaşamadıklarına vurgu yapıldı.

Refah'ta ise su kuyularının yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen yok olduğu aktarılan açıklamada, "Su üretim kapasitesi çatışmaların başlamasından önceki seviyenin yüzde 5'i oranında. 35 su kuyusundan yalnızca 2'si çalışır durumda" bilgisi paylaşıldı.

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