BIST 9.836
DOLAR 36,25
EURO 37,97
ALTIN 3.389,39
HABER /  SPOR

Anderlecht-Fenerbahçe maçında İsviçreli hakem düdük çalacak

Anderlecht-Fenerbahçe maçında İsviçreli hakem düdük çalacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle yapacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Abone ol

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında tahliye başvurusu
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 tutuklu şüpheli hakkında tahliye başvurusu
3. TÜRSAB Turizm Kongresi’nin ilk gününde turizmin geleceğine ışık tutuldu
3. TÜRSAB Turizm Kongresi’nin ilk gününde turizmin geleceğine ışık tutuldu
Emine Erdoğan'dan 'Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni' paylaşımı
SGK açıkladı, maaş bağlanacak! İşte yaşlılık aylığı alma şartları
SGK açıkladı, maaş bağlanacak! İşte yaşlılık aylığı alma şartları
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi canlı yayında yalan söyledi belgesi ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi canlı yayında yalan söyledi belgesi ortaya çıktı
Elitaş'tan asgari ücret açıklaması: Zam yapıldığında kimse tasarruf etmez
Elitaş'tan asgari ücret açıklaması: Zam yapıldığında kimse tasarruf etmez
"Hiçbir Zaman Siyasete Dönmeyeceğim!" Korkmaz Karaca İle Tecrübe Konuşuyor
"Hiçbir Zaman Siyasete Dönmeyeceğim!" Korkmaz Karaca İle Tecrübe Konuşuyor
Teknosa'nın "Kadın için Teknoloji" projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı
Teknosa'nın "Kadın için Teknoloji" projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı
Akbank internet sitesini yeniledi tüm ihtiyaçlara tek noktada yanıt
Akbank internet sitesini yeniledi tüm ihtiyaçlara tek noktada yanıt
Ziraat Bankası 2024 yılını 100,6 milyar lira karla tamamladı
Ziraat Bankası 2024 yılını 100,6 milyar lira karla tamamladı
Galatasaray-AZ Alkmaar maçına tecrübeli hakem
Galatasaray-AZ Alkmaar maçına tecrübeli hakem
Emekli bayram ikramiyesi asgari ücrete çıkarılsın teklifi
Emekli bayram ikramiyesi asgari ücrete çıkarılsın teklifi