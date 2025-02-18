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Emine Erdoğan'dan 'Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte, 'Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken; kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır" dedi.

Paylaşımda ödül törenine ilişkin görüntülere de yer verildi. 

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