Akbank internet sitesini yeniledi tüm ihtiyaçlara tek noktada yanıt

Akbank, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını esas alarak yenilediği internet sitesini kullanıma sundu. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Yeni internet sitemiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek bir noktada yanıt verebilecek yetkinliklerle donatıldı" dedi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank yenilenen internet sitesiyle kullanıcılarına daha dinamik, sade, yenilikçi, güvenilir ve insan odaklı bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı deneyimi odaklı araştırmalardan elde edilen iç görülerle tasarlanan site, tüm hizmetlere hızlı, kolay ve güvenli erişim imkanı sunuyor. Hem ana navigasyon hem de geliştirilen akıllı arama altyapısı sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duydukları tüm bilgilere, ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca alternatif ürün ve hizmetleri de keşfederek kendileri için iyi sonuca hızla ulaşıyor. Akbank'ın yapay zeka tabanlı çözümü Akbank Asistan da bu süreçte kullanıcıların deneyimini zenginleştiriyor.

Akbank'ın internet sitesinde yenilenen kredi, mevduat faizi hesaplama ve döviz çevirici gibi hesaplama araçlarıyla işlemlerin pratik şekilde gerçekleştirilmesi sağlanırken, "Destek Merkezi", "Nasıl Kullanırım?", "Güvenlik İpuçları" ve "Akbank Blog" içerikleri kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyor.

İnternet sitesi, kullanıcı deneyimi odaklı tasarımının yanı sıra güncel teknolojik çözümlerle de ziyaretçilerinin hayatına değer katıyor. Mobil öncelikli yaklaşımıyla tüm cihazlarda mükemmel bir deneyim sunan site, kullanıcıların tüm ürün ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilmesini sağlayan sade süreçlere sahip. Ayrıca, internet sitesinin yeni altyapısı ve tasarımı, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde erişilebilirlik prensipleri doğrultusunda geliştirildi.

"Güçlendirdiğimiz web sitemizle yeni nesil bir deneyim sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank internet sitesinin bankanın dijitalleşme odaklı yeni nesil bankacılık yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirtti.

Yüce, Akbank olarak müşterilerin hız, kolaylık, güvenlik ve kişiselleştirme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilklere ve yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Akbank.com'u da sıfırdan ele alıp kullanıcılarımızın internet kullanım alışkanlıkları doğrultusunda yeniledik. Sayısız hizmet ve bilgiyi en yalın ve etkili haliyle sunan yeni internet sitemiz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek bir noktada yanıt verebilecek yetkinliklerle donatıldı. Yapay zeka tabanlı chatbot asistanımız Akbank Asistan gibi servislerle de güçlendirdiğimiz internet sitemizle yeni nesil bir deneyim sunuyoruz."​​​​​​​