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Gazetecilere bilirkişi soruşturmasında iddianame kabul edildi

Gazetecilere bilirkişi soruşturmasında iddianame kabul edildi

Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 ila 14 yıl, Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker için 4 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.

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Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının, Halk TV’de Seda Selek’in sunduğu programda canlı yayınlandığı ve bu yayında müşteki S.B'nin isminin açıklanarak konuşulmaya devam edildiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Barış Pehlivan’ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan konuşmayı kaydettiği, görüşme sırasında müştekinin konuşmak istemediğini ifade etmesine rağmen Pehlivan’ın görüşmeyi sürdürdüğüne yer verildi. Şüpheli Kürşad Oğuz’un ise söz konusu görüşmeyi kayıt altına aldığı ve bu kaydın Suat Toktaş’a, ardından Seda Selek’e iletilerek canlı yayında yayınlandığı aktarıldı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, bu süreçte müştekinin bilirkişi olarak yürüttüğü resmi görevin etkilenmeye çalışıldığını belirtti. İddianamede, şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ile "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını paylaşarak canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle aynı suçlardan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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