Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayatını kaybetti. Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

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Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

ZAFER ALGÖZ’DEN DUYGUSAL VEDA

Usta oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra sanat hayatına atıldı. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren Gümüşkaya, 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan ve sevilen oyuncu, Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN KARİYER

Sanat hayatına 1964 yılında tiyatro ile adım atan Gümüşkaya, yıllar içinde devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak birçok önemli projeye imza attı. Bursa Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllar görev yapan sanatçı, 2002 yılında emekli oldu.

CENAZE PROGRAMI HENÜZ AÇIKLANMADI

Emin Gümüşkaya’nın cenaze törenine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Ailesi ve yakınları tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.