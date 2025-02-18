DEM Parti'den operasyon açıklaması: 'Barış mutlaka gelecek'

DEM Parti, sabah saatlerinde HDK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, operasyonların topluma, halk iradesine ve barış arayışlarına karşı bir saldırı olduğu vurgulandı. DEM Parti, her geçen gün çözüm ve barış isteyenlere yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Bu topraklara barış mutlaka gelecek" ifadesini kullandı. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise, gözaltına alınanların halkların ortak mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu dile getirdi.

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DEM Parti, sabah saatlerinde Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik düzenlenen operasyonlara karşı tepki gösterdi. Yapılan operasyonların topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı olduğunu ifade etti.

Partiden yapılan açıklamada "Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor" denildi. DEM Parti'nin X hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Türkiye bugün de HDK’ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı.

Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor. Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, EMEP'in eski genel başkanı gazeteci Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar, gazeteciler Yıldız Tar ve Elif Akgül'ün de bulunduğu gözaltı operasyonunu halkların ortak mücadelesine dönük bir saldırı olarak değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatimoğlulları şu ifadeleri kullandı:

"HDK, halkların ve inançların bir arada eşit ve demokratik yaşam iradesidir. Halkların ortak mücadelesine dönük gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Dün gece Van’da hukuksuz bir şekilde 20 kişi tutuklandı. Bu sabah ise ev baskınlarıyla sosyalistler, yurtseverler, gazeteciler, sanatçılar gözaltına alındı. Hukuksuzlukta ısrar eden iktidar, düşman hukuku uygulamaya devam ediyor. Kayyım darbesinde ısrar eden, sendika başkanlarını tutuklayan; sosyalistleri, yurtseverleri, gazetecileri, sanatçıları gözaltına alan akla teslim olmadık, olmayacağız. Aralarında partimiz MYK üyelerimiz, bileşen parti üyelerimizin de olduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın."