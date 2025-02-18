BIST 9.836
DOLAR 36,25
EURO 37,97
ALTIN 3.389,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren berber ve kaçmasını sağlayan kuzeni tutuklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren berber ve kaçmasını sağlayan kuzeni tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren berber ve kaçmasına yardım eden kuzeni tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Nursoy'un (24) 14 Şubat'ta gittiği Havutlu Mahallesi'ndeki berber dükkanında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

Ekipler, iş yeri sahibi İrfan M'nin (35) Nursoy'u tabancayla vurduktan sonra kuzeni Emir M'nin (23) kullandığı otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Cinayet şüphelisi İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M, merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakalandı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da aramalar sonucunda bulundu.

İrfan M. ile Onur Nursoy arasında olay günü borç meselesi nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ve Nursoy'un bu sırada tabancayla vurulduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. ve Emir M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Havutlu Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına giden Onur Nursoy, tabancayla vurularak hayatını kaybetmiş, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme
Foto Galeri Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hazırlıklı olun, en çok o gün yağacak
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hazırlıklı olun, en çok o gün yağacak
Kütahya'da talihsiz çiftçi feci şekilde can verdi
Kütahya'da talihsiz çiftçi feci şekilde can verdi
Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu
Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu
Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi
Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi
Ege'de yeni bir deprem daha! AFAD'dan açıklama var
Ege'de yeni bir deprem daha! AFAD'dan açıklama var
Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı yeni imajı dikkat çekti
Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı yeni imajı dikkat çekti
Adana'da tır sürücüsüne suçüstü: Para cezası kesildi, araç trafikten men edildi
Adana'da tır sürücüsüne suçüstü: Para cezası kesildi, araç trafikten men edildi
Yenidoğan davasında üçüncü duruşma
Yenidoğan davasında üçüncü duruşma
Adana'da tır sürücüsüne suçüstü: Para cezası kesildi, araç trafikten men edildi
Adana'da tır sürücüsüne suçüstü: Para cezası kesildi, araç trafikten men edildi
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü
Kanada'da Delta uçağı iniş sırasında ters döndü: 8 kişi yaralandı
Kanada'da Delta uçağı iniş sırasında ters döndü: 8 kişi yaralandı
51 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 282 gözaltı
51 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 282 gözaltı