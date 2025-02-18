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Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

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Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

Ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan Deniz sevenlerini çok korkuttu. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen ünlü isimden haber geldi.

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. 

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Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı.

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Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

 Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

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Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Özcan Deniz'in kalbi ailesi ile yaşanan zorlu sürece dayanamamış ve oynamış olduğu ‘Kızıl Goncalar’ setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 

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