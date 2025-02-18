Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumunda yeni gelişme
Ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan Deniz sevenlerini çok korkuttu. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen ünlü isimden haber geldi.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı.
Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Özcan Deniz'in kalbi ailesi ile yaşanan zorlu sürece dayanamamış ve oynamış olduğu ‘Kızıl Goncalar’ setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.