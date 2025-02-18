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Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü

 Ankara'da tartıştığı şube sekreterini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan sendikanın şube başkanı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan (50) ile Şube Sekreteri Erdinç Koç (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ilgan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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