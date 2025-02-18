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İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna'da kalıcı barış için ABD şartı

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna'da kalıcı barış için ABD şartı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'yı Ukrayna'ya tekrar saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun, "ABD'nin güvenlik garantisi" olduğunu bildirdi.

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Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde önde gelen Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın geleceği değil, bir bütün olarak "Avrupa için varoluşsal bir sorunun" söz konusu olduğu değerlendirmesinde bulunan Starmer, bunun İngiltere'nin ulusal çıkarları için "hayati önem" taşıdığının altını çizdi.

İngiltere ve Avrupa'nın savunma harcamaları ve kabiliyetleri konusunda adım atma ihtiyacını kabul ettiğini söyleyen Starmer, Fransa'da yapılan görüşmelerin mevcut zorluğa yanıt vermede önemli olduğunu vurguladı.

Starmer, mevcut durumun Avrupa'nın kolektif güvenliği için nesilde bir kez yaşanacak bir an olduğuna dikkati çekerek, "Rusya'yı Ukrayna'ya yeniden saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun ABD'nin güvenlik garantisi olduğunu" bildirdi.

Gelecek hafta Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyuran Starmer, ABD'yi kalıcı barışın temel unsurları olarak gördüklerini dile getirdi.

ABD yönetiminden Ukrayna'ya ilişkin yapılan son açıklamaların sürpriz olmaması gerektiğine de değinen Starmer, Trump'ın uzun zamandır Avrupa'nın adım atmasını, kendi güvenlik taleplerini karşılamasını ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek kalıcı barış anlaşması yapmak istediğini aktardı.

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