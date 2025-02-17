Kanada'da yolcu uçağında büyük panik! Ters döndü!

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto Pearson Havalimanı'nda, ABD'li Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, havalimanı yetkilileri acil durum ekiplerinin olay yerine müdahale ettiğini duyurdu. Sosyal medyada uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahalede bulunduğu anlar paylaşıldı.Abone ol
Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.
CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.
Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.