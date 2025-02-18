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Elazığ'da baca yangınına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

Elazığ'da baca yangınına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki katlı bir evin bacasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri C.S, çatıdan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiyecinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yangın ekipler tarafından söndürüldü.

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kulubaba Mahallesi'ndeki iki katlı evin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye eri C.S, ekip arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiği sırada evin çatısından düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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