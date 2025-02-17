Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarının 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' iddialarına yanıt

DMM, bazı basın yayın organlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. ''Türkiye, Bosna Hersek ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyor.'' denildi.

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Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarından son günlerde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği" yönünde iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaların Türkiye'de de gündem olması sonrası tepki sesleri yükseldi.

Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarının iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Türkiye'nin Bosna Hersek’teki meselelere, tüm kesimleri kucaklayan tarafsız bir bakış açısıyla, samimi ve yapıcı bir tutumla yaklaştığını belirten DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜRKİYE, BOSNA HERSEK'TEKİ MESELELERE SAMİMİ VE YAPICI BİR TUTUMLA YAKLAŞMAKTADIR"

Son günlerde Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği" yönündeki iddialar doğru değildir.

Türkiye, Bosna Hersek’in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok etnili yapısına saygı çerçevesinde, Bosna Hersek reform sürecini takip ederek atılan adımlara katkı sağlamakta ve ülkenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla (AB ve NATO) bütünleşmesini desteklemektedir. Bosna Hersek’teki meselelere, tüm kesimleri kucaklayan tarafsız bir bakış açısıyla, samimi ve yapıcı bir tutumla yaklaşılmaktadır.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU İLE İLGİLİ AKSİ YÖNDEKİ İDDİALAR ASILSIZDIR"

Türkiye, Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyesi ve EUFOR-Althea Harekâtı'na katkılarıyla hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki kararların demokratik süreçlerle verilmesi ve herhangi bir şekilde demokratik ilkelere aykırı müdahalelere izin verilmemesi gerektiğini her fırsatta vurgulamaktadır.

Türkiye'nin tutumu ile ilgili aksi yöndeki iddialar asılsızdır.

NE OLMUŞTU

Son günlerde yaşanan olayda, Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarından tepki çeken paylaşımlarda bulunuldu.

Ortaya atılan iddialarda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği" öne sürüldü.

Söz konusu iddialar sonrası tepki sesleri yükseldi.