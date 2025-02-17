Mesut Özil'den İsmail Kartal'a: Görüşeceğiz!

Efsane futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu. Özil, "İsmail Kartal'la görüşeceğiz! " dedi.

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Efsane futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konuğu oldu. Milli Takım seçme süreci ve Fenerbahçe dönemi hakkında konuşan Mesut Özil çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Neden Türkiye yerine Almanya milli takımını seçtiniz?" sorusunu yanıtlayan Özil, "Her şey anlatılan gibi değil. O dönem farklı olaylar oldu. Almanya'yı seçmek zorunda kaldım. Orda da çok başarılar elde ettim. Onlara da saygısızlık olmasın" dedi.

"İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEĞİZ!"

Fenerbahçe dönemi hakkında da açıklamalar yapan Mesut Özil, "Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Buradan açık ve net söylüyorum; İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.