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TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davet

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarını Riva'ya davet etti.

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TFF, 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, maçın fair play ruhu içinde geçmesi için iki kulüp başkanını 19 Şubat'ta Riva'ya davet etti. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbinin sağduyu ve centilmenlik çerçevesinde oynanmasını temenni ettiklerini belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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