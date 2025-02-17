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Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret edecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret edecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır." ifadesini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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