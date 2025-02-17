BIST 9.871
DOLAR 36,24
EURO 37,99
ALTIN 3.377,88
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Üniversitesi'nde silah sesleri! Dekan yardımcısı vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selçuk Üniversitesi'nde silah sesleri! Dekan yardımcısı vuruldu

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu.

Abone ol

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakültedeki odasına gelen öğrenci B.S.E. tarafından silahla vuruldu.

B.S.E. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu
Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu
Cevdet Yılmaz'dan, Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cevdet Yılmaz'dan, Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama
DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan DEM Parti'ye tepki: Bilerek yapıyorlar devletle hesaplaşmak için
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan DEM Parti'ye tepki: Bilerek yapıyorlar devletle hesaplaşmak için
Ankara'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi, yoğun bakımda olanlar var
Ankara'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi, yoğun bakımda olanlar var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim...
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 40,4 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 40,4 milyar lira borçlandı
Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"
Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"
'Hüsnü Kuruntu' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu: Gazanfer Özcan
'Hüsnü Kuruntu' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu: Gazanfer Özcan
Sağanak nedeniyle köprü çöktü! Ekipler bölgede...
Sağanak nedeniyle köprü çöktü! Ekipler bölgede...