Cevdet Yılmaz'dan, Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Ülkemizin bir gerçeği olan depremlere hazırlık, bu kapsamda özellikle kentsel dönüşümün hızlanması temel önceliklerimiz arasındadır. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.