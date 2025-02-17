İstanbul barajlarının doluluk oranında 10 kat artış

Kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı, kar yağışlarıyla doluluk oranını artırdı. Geçen yıl yüzde 8 seviyesinde olan baraj, yüzde 77,21’e ulaşarak 10 kat doldu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son aylarda önemli ölçüde arttı. 2024 yılı boyunca aşırı kuraklık nedeniyle büyük düşüş yaşayan Kazandere Barajı, son yağışlarla birlikte doluluk seviyesini büyük oranda yükseltti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 8 seviyelerine kadar gerileyerek kuruma noktasına gelen baraj, son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde toparlanarak yüzde 77,21 seviyesine ulaştı. Özellikle kış aylarında etkisini artıran kar yağışının, barajlardaki su seviyesinin artmasına büyük katkı sağladığı belirtiliyor. Son üç ayda Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yaklaşık 10 kat arttı.

KAZANDERE BARAJI’NDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul’a su sağlayan barajlardan biri olan Kazandere Barajı’nda doluluk oranları son yıllarda büyük değişimler gösterdi. 2023 yılının şubat ayında yüzde 3,91 seviyesinde olan baraj, 2024’ün aynı döneminde yüzde 57,96’ya yükseldi. 2025 yılına gelindiğinde ise doluluk oranı yüzde 77,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, bölgedeki su seviyelerinin geçen yıla göre çok daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI: YAĞIŞLAR DEVAM EDERSE BARAJLAR TAMAMEN DOLABİLİR

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bölgedeki son yağışların barajlara olumlu yansıdığını ifade etti. Şaylan, barajlardaki doluluk oranının artmasının sevindirici olduğunu belirterek, yağışların devam etmesi durumunda barajların tamamen dolabileceğini söyledi.

Kırklareli’nde bulunan iki barajın İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklar arasında yer aldığını belirten Şaylan, “Kazandere Barajı şu an yüzde 77 seviyesinde. Geçen yıl bu oran çok daha düşüktü. Özellikle Istranca Dağları’na yağan kar, barajlarımızın dolmasına büyük katkı sağladı. Papuçdere Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 54 seviyelerinde” dedi.

“HEPİMİZİN SUYA İHTİYACI VAR”

Barajlardaki su seviyelerinin artış göstermesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Şaylan, kar yağışlarının yer altı su kaynaklarını beslemesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Son yıllarda yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle yer altı su seviyelerinin ciddi şekilde düştüğüne dikkat çeken Şaylan, “Şu anda yer altı sularında büyük bir çekilme var. Bunların yeniden beslenebilmesi için düzenli yağışlara ihtiyacımız var. İnsanların, tarım ürünlerinin, doğanın ve ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için su kaynaklarının korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.