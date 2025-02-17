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Esir takasında serbest kalan Filistinli: Artık öleceğimi düşünüp...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esir takasında serbest kalan Filistinli: Artık öleceğimi düşünüp...

 Hamas ile İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bırakılan ve hastanede tedavi altına alınan 64 yaşındaki Filistinli Galib Radi, darp ve işkenceye maruz kaldığını anlattı.

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Geçen cumartesi altıncısı gerçekleştirilen takas sırasında 3 İsrailli esir karşılığında 369 Filistinli serbest kaldı.

Son turda serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan Radi, İsrail güçleri tarafından Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'nin kuzeyinden alıkonuldu.

Radi, Gazze Şeridi'ne vardığında akrabaları ve çocukları tarafından coşkuyla karşılandı.

Hürriyetine kavuştuğu aynı gün Gazze-Avrupa Hastanesinde tedavi altına alınan Radi'nin bedeninde darp ve işkence izleri gözlemlendi.

 "Yeniden doğdum"

Yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Filistinli Radi, ilerleyen yaşına rağmen İsrail tarafından ağır şartlar altında aylarca tutulduktan sonra "esaretin karanlığından hürriyetin aydınlık günlerine" kavuştuğuna inanamadığını belirtti.

Galib Radi, hürriyetine kavuşmasını "Yeniden doğdum." sözleriyle dile getirdi.

Ağır şartlar altındaki tutukluluk süresince 4 hapishaneye nakledildiğini belirten Radi, "Geceleri şiddetli soğukta açık alandaki çakıl taşları üzerinde geçirdik. Hasta olmama rağmen darpbedildim, hakarete maruz kaldım." dedi.

Radi, İsrail askerlerinin küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de alıkonulduğu esnada kendisiyle alay ettiğini aktardı.

Ağır esaret şartları altında tutulduğunu; birkaç kez ölümün eşiğine geldiğini söyleyen Radi, "İşkence nedeniyle yaşamla ölüm arasında gidip geliyordum. Artık öleceğimi düşünüp 4 kez kelime-i şehadet getirdim." ifadelerini kullandı.

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