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Netanyahu, Smotrich’e ateşkesin ikinci aşaması için kabine onayı sözü verdi

Netanyahu, Smotrich’e ateşkesin ikinci aşaması için kabine onayı sözü verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon hükümetinden ayrılarak hükümeti devirmekle tehdit eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin, kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözünü verdiği bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, Smotrich'e, ateşkesin ilk aşamasının 2 Mart'ta sona ermesinin ardından başlayacak olan ikinci aşama müzakerelerinin ancak kabine onayıyla başlayacağını belirtti. Bu kararın, daha önce Hamas ile ateşkesin kabul edildiği kabine toplantısında alındığı ifade edildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KOALİSYON TEHDİDİ

Smotrich, ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin kabineden onay almasını, koalisyonda kalmak için bir koşul olarak talep etti. Smotrich, 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşaması sona erdikten sonra, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak koalisyonu devireceği tehdidinde bulundu.

Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası, aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Netanyahu hükümetinden istifa etmişti. Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin koalisyondan ayrılması, Netanyahu'nun Meclis'teki sandalye sayısını 62'ye düşürmüştü. Koalisyon hükümetinin, İsrail Meclisi'nde 61 sandalye alması gerektiği için, Smotrich'in de ayrılması durumunda Netanyahu'nun hükümetinin yeterli milletvekili sayısını kaybetmesi söz konusu.

NETANYAHU SÜRECİ SABOTE EDİYOR

İkinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat'ta başlaması bekleniyordu. Ancak İsrail, Katar'a heyet göndermeyi 2 Şubat'ta erteledi ve 3 Şubat'ta başlayacağı belirtilen müzakereler, Netanyahu'nun Washington'da yapacağı görüşmeyle başlatılacağı duyuruldu. 8 Şubat'ta Doha'ya giden İsrail heyetine ise ikinci aşama müzakereleri için yetki verilmediği bildirildi. Netanyahu, bu süreci sabote etmekle suçlanıyor.

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