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Morgan Stanley'den 2025 sonu dolar/TL tahmini

Morgan Stanley'den 2025 sonu dolar/TL tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 sonunda 41; 2026 sonunda 44 olmasını beklediğini açıkladı.

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Morgan Stanley, cuma günü yayınladığı "Döviz Kuru Tahminleri Günvelemesi"nde Türk Lirası'na da yer verdi.

Türk Lirası'nın en beğendikleri piyasa olmaya devam ettiğini belirten Morgan Stanley, "Tahminlerimiz Türk Lirası'nın Orta Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyorlar" dedi.

Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 yılı ilk çeyrekte 36,50; ikinci çeyrekte 38; 2025 yılı dördüncü çeyrekte 41 ve 2026 yılı dördüncü çeyrekte 44 olmasını beklediğini değerlendirdi.

Morgan Stanley, 23 Ekim 2024 tarihinde 2025 yılı sonu için 43 TL tahmininde bulunmuştu.

Fed faiz indirimlerini sürdürecek mi?

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

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