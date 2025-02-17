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ABD ve Rusya, Suudi Arabistan'da görüşecek iddiası! Konu savaş...

ABD ve Rusya, Suudi Arabistan'da görüşecek iddiası! Konu savaş...

ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri iddia edildi. Ukrayna'nın görüşmeye davet edilmediği ileri sürüldü .

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Axios'un haberinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere dair iddiaları yer aldı.

Bu iddialara göre, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer, yarın Suudi Arabistan'da savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan haberde görüşmeye Ukrayna hükümetinin davet edilmediği iddiasına da yer verildi.

Trump'a göre, görüşme "çok yakında"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.

CNN'e açıklama yapan adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırlandığını belirtmişti.

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