Marketlerin ardından bakanlık harekete geçti: Restoran fiyatları da tek bir sitede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, market fiyatlarını tek platformda toplamasının ardından restoran fiyatlarını da dijital ortama taşımayı planlıyor.

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Bakan Mehmet Fatih Kacır, tüketicilerin restoran fiyatlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yeni uygulama hayata geçtiğinde, vatandaşlar restoran fiyatlarını dijital ortamda karşılaştırabilecek, fırsatçılık ve fahiş fiyatlar daha şeffaf hale gelecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, market fiyatlarını tek bir platformda toplayarak vatandaşlara ürün karşılaştırma imkanı sunmasının ardından restoran fiyatları için de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirdiği “marketfiyati.org.tr” platformuyla büyük ilgi görürken, bu sistemin restoran fiyatlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde.

MARKET FİYATLARI DİJİTALDE, RESTORANLAR DA DAHİL OLABİLİR

Yaklaşık 50 bin ürünün fiyat karşılaştırmasının yapıldığı market fiyatları platformu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerde aynı ürünlerde iki kata varan fiyat farklılıklarının ortaya çıkması, tüketiciler için büyük bir avantaj sağladı. Açıldığı ilk üç gün içinde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi çeken sistemde milyonlarca ürün karşılaştırıldı.

BAKAN KACIR: RESTORAN FİYATLARI DA DİJİTAL ORTAMA TAŞINABİLİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının ardından restoranlar için de benzer bir platformun hayata geçirilebileceğini açıkladı. CNN Türk’e konuşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gittiğinizde genellikle fiyatları ancak kapıya ulaştığınızda görebiliyorsunuz. Oysa günümüzde dijital imkanlar oldukça yaygın. Bu imkanları vatandaşlarımızın hizmetine ne kadar sunarsak, o kadar faydalı olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koymuş oluruz."

Yeni sistemin devreye alınması durumunda, vatandaşlar herhangi bir restorana gitmeden önce menü fiyatlarını şeffaf bir şekilde görebilecek ve restoranlar arasındaki fiyat farklarını kolayca karşılaştırabilecek. Böylece fahiş fiyat uygulamaları ve fırsatçılık daha şeffaf hale gelecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni uygulamanın ne zaman devreye alınacağına dair detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.