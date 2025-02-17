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NBA All Star'da Alperen Şengün'ün takımı finale yükseldi

NBA All Star'da Alperen Şengün'ün takımı finale yükseldi

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) tarafından düzenlenen All-Star maçında Alperen Şengün'ün de forma giyindiği Chuck's Global Stars Kenny's Young Stars'ı 41-32'lik yenerek finale yükseldi.

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Ekip, Shaq's OGs ile Candace's Rising Stars arasındaki maçın galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.

Alperen Şengün ilk All Star maçında 2/2 isabetle 4 sayı attı. Mini turnuvada 40 sayıya ulaşan takım maçı kazanıyor.

NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star oyunları bu yıl Golden State Warriors'ın sahası Chase Center'da oynanıyor.

Şengün'ün takımında Nikola Jokic, Trae Young*, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün and Karl-Anthony Towns gibi isimler yer aldı.

Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olarak sahneye çıktı.

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