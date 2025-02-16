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DMM'den 'THK kayyumları' ile ilgili iddialara yalanlama

DMM'den 'THK kayyumları' ile ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan "THK kayyumları iki bin kişiyi işe aldı ve maaşlarına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, THK'da toplam çalışan sayısının 963 olduğu, kayyum maaşlarının mahkeme tarafından belirlendiği ve kurumun borcunun 99 milyon dolara düşürüldüğü belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiaları doğru değildir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiaları doğru değildir. Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmemiştir. Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısı 963’tür. Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür" denildi.

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