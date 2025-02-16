BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Abone ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde bir grup göçmene rastladı.

Yanlarında getirdikleri lastik botu şişirip Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı
Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Bakan Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Bakan Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
Yunanistan'da "sismik" endişe: Eğitime dört hafta ara
Yunanistan'da "sismik" endişe: Eğitime dört hafta ara
Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'daki evinde ölü bulundu
Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'daki evinde ölü bulundu
Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis cezası verildi
Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis cezası verildi
Santorini'den Türkiye'ye gelen küller!
Santorini'den Türkiye'ye gelen küller!
Trump-Putin neden Suudi Arabistan'da görüşecek?
Trump-Putin neden Suudi Arabistan'da görüşecek?
Bingöl depremi sonrası bir kez daha uyardı! Büyük deprem geliyor
Bingöl depremi sonrası bir kez daha uyardı! Büyük deprem geliyor
Erzurum’da hava sıcaklığı -26’ya düştü
Erzurum’da hava sıcaklığı -26’ya düştü