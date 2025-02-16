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Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi

Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 79. dakikada Pedrinho'nun serbest vuruşunda geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

59. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Yusuf Erdoğan'ın defanstan seken topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada sağ kanattan hareketlenen Holse'nin pasında Emre Kılınç'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

79. dakikada Pedrinho'nun kaleye uzak noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşmayı, Reeder Samsunspor 1-0 kazandı.

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