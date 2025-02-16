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Bingöl depremi sonrası bir kez daha uyardı! Büyük deprem geliyor

Bingöl depremi sonrası bir kez daha uyardı! Büyük deprem geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür kritik uyarıda bulundu.

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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 02.24’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:44 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

‘BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER’

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır. Sevgiyle”

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