Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi
Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç, Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Oyuncu Levent Özdilek'in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?
Levent Özdilek, 14 Ocak 1955 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babası, sanatçı Yılmaz Güney'in arkadaşı olduğu için çocuk yaşlarından itibaren Adana'da çekim setlerinde bulundu.
Sanat hayatına da Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir "Benim Adım Kerim" filmiyle 1967 yılında başladı.