BIST 11.279
DOLAR 42,60
EURO 49,59
ALTIN 5.748,04

Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi

|
Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi

Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç, Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç, Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

15
Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi - Resim: 2

Oyuncu Levent Özdilek'in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.

25
Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi - Resim: 3

LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek, 14 Ocak 1955 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babası, sanatçı Yılmaz Güney'in arkadaşı olduğu için çocuk yaşlarından itibaren Adana'da çekim setlerinde bulundu. 

35
Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Annesini toprağa verdi - Resim: 4

Sanat hayatına da Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir "Benim Adım Kerim" filmiyle 1967 yılında başladı.

45