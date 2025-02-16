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İmralı heyeti Mesut Barzani ile görüştü! DEM Parti'den açıklama geldi

İmralı heyeti Mesut Barzani ile görüştü! DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti'nin İmralı heyeti, barış süreci kapsamında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. İmralı heyeti, Irak'ın Erbil kentinde KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. DEM Parti, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani’nin IKBY'deki ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Bu görüşme, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleşti.

NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek KYB’nin kanaat önderlerinden Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek."

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