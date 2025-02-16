Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı? Gözler kritik toplantıda!

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 21 Şubat’ta gerçekleşecek olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşulması bekleniyor. Artış kararı alınırsa düzenleme TBMM’ye gelecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir etkinlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili soru üzerine, bunu konuşmak için biraz erken olduğunu, şu an konunun gündemlerinde bulunmadığını ancak yakın zamanda gündeme alacaklarını duyurdu.

2 bin lira artış olması bekleniyor

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre emekli ikramiyesinde yapılacak artış için kanun değişikliği gerekiyor. Kamuoyunda her bir bayram için 3 bin lira olan ikramiyenin 2025 yılında bin ila 2 bin lira arasında artabileceği beklentisi bulunuyor.

21 Şubat'ta Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme gelecek

Edinilen bilgiye göre, ikramiyeye ilişkin karar, 21 Şubat'ta Erzurum'da Doğu Anadolu Kalkınma Planı lansmanı için bir araya gelecek olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından netleşecek. Kurul toplantısında ekonomik veriler değerlendirilerek emeklilerin ikramiyesinin ne kadar artabileceğinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu yıl artış yapılıp yapılmayacağı ya da artış miktarının ne kadar olacağının belirlenmesi ve bu konuda yasal düzenlemenin meclise gönderilmesi gerekiyor.

16.3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için kanun değişikliği gerekiyor. Kanun teklifi Ramazan ayında Meclis gündemine alınması planlanıyor.