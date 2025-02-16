Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

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Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

Başsavcılığın açıklaması sonrası Savaş'ın araştırma yaparak birçok kurultay delegesiyle konuştuğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkil yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iPhone telefonlar ve iPad tabletlerin oy karşılığı verildiğini, yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye belediye başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir."

CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebi

Kurultay ile ilgili bilgi ve belgelerin mutlak olarak birer örneklerinin dava dosyasına istenmesi talep edilen dilekçede, söz konusu belgeler incelendiğinde yüzlerce kurultay delegesinin iradesinin "rüşvet olguları" çerçevesinde değiştirildiğinin anlaşılacağı savunuldu.

Dilekçede, "2 adayın bulunduğu seçimde yalnızca 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir." ifadesi kullanıldı.

Kurultayın sonucunun çeşitli irade fesadı hallerine bağlı olarak işlenen suçlar kapsamında değiştirildiğinin göz önüne alınması talep edilen dilekçede, söz konusu kurultayın mutlak bir şekilde tüm sonuçlarıyla iptal edilmesi istendi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki dava konusu kurultaya irade fesadı karıştırarak parti yönetimine gelmiş olan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, açmış olduğumuz dava sürecinde delegeler ve diğer parti üyeleri üzerinde her türlü hukuksuzluğu yaparak baskı oluşturmaya çalışacağından öncelikle mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz."