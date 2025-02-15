Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürüldüğü kaydedildi.

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İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2 ayrı kararında Fikret Tayfun Demirören’in karşılıksız çek verdiği iddiasıyla hakkında ceza kararı çıktı. Kesinleşen kararlara göre Fikret Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin TL’lik karşılıksız çek kullandı.

Ardından 5 Şubat 2024’te ise bu kez 22 milyon 770 bin TL karşılıksız çek kullanınca çeki karşılıksız çıkan taraf icra mahkemesinin yolunu tuttu. Mahkemenin 22 Kasım 2024’te kesinleşen 2 kararda da adli para cezası toplamda Fikret Tayfun Demirören’in 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu kaydedildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kesinleşen kararın ardından Tayfun Demirören 15 Ocak günü gece yarısı ailesini karşılamak için İstanbul Havalimanı’na gitti. GBT işlemi sırasında arama kaydı ortaya çıkınca polis Demirören’i gözaltına aldı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Tayfun Demirören’i infaz işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Tayfun Demirören karşılıksız çek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

Demirören'in icra takibine düşmesine ve tutuklanmasına sebep olan 1,8 milyon dolarlık borcu ödemesi halinde cezaevinden çıkması bekliyor.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sayın Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır. Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır. Basına ve kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU

Tayfun Demirören, Berlin'de 2014'te kurduğu bir şirkette 2020'de aldığı 240 milyon Euro krediyi ödeyemeyince önce şirket iflas etmiş ardından icralık olmuştu.

Demirören'in icralık olma sebebi ise şirket üzerinden verdiği birden fazla karşılıksız çekin bulunması olduğu kaydedildi. Söz konusu olaya ilişkin İstanbul İcra Ceza Masası, 2024 yılındaki bir çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 43 milyon 700 bin para cezasına çarptırdı. Ardından yine 2024 yılındaki bir başka çekle ilgili karşılıksızdır işlemi sebebiyle 22 milyon 770 bin TL para cezasına daha çarptırıldı.

Para cezalarının ardından İcra Ceza Mahkemesi, Tayfun Demirören hakkında tazyik hapsi verip, yakalama kararı çıkartmıştı.