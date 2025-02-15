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Beşiktaş - Trabzonspor Maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde bu haftaya kadar oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş; 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyordu.

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)

DK 65 Rashica

DK. 52 RAFA SİLVA

DK. 17 BANZA

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Cham, Sikan, Banza

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor. 

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyordu.

Bordo-mavili ekip; ligde bu maça kadar çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaşmıştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başarmıştı. 

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