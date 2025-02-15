Beşiktaş - Trabzonspor Maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Abone ol

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde bu haftaya kadar oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş; 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyordu.

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)

DK 65 Rashica

DK. 52 RAFA SİLVA

DK. 17 BANZA

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Cham, Sikan, Banza

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyordu.

Bordo-mavili ekip; ligde bu maça kadar çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaşmıştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başarmıştı.