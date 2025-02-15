Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

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Büyükelçilik önünde "Amerikan emperyalizmine, Siyonist işgale hayır" yazılı pankart ve Trump karşıtı dövizler taşıyan platform üyeleri, "İsrail ve ABD'nin elini kana buladığının temsili amacıyla" iki ülke bayrağını yere sererek üzerine kırmızı boya döktü.

Platform adına açıklama yapan Hasan Bozdaş, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin, emperyalist güçlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.

ABD'de başkanların değiştiğini ancak zulüm düzeninin değişmediğini söyleyen Bozdaş, Gazze'nin bir direniş sembolü olduğunu, para ve baskıyla satın alınamayacağını belirtti.

Trump'ın Gazze planını ve İsrail'in soykırım politikasını şiddetle kınadıklarını belirten Bozdaş, "Süregelen bir soykırıma engel olmamanın, yeni soykırımları tetikleyeceğini de biliyor, Filistin halkının direnişini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Açıklama, Filistin halkı için dua edilmesinin ardından sona erdi.