İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze planına izin vermeyeceklerini söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarak, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları örtemez." dedi.Abone ol
Sanchez, genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planına "İspanya'nın izin vermeyeceğini" söyledi.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi "Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Sanchez, "Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini" ifade etti.
İspanya Başbakanı, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri olasılığı
Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi sonrası uluslararası gündemde öne çıkan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması için olası barış müzakerelerine başlanmasıyla ilgili de Sanchez, bunun olması halinde "görüşmelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini" vurguladı.
Uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığı savunan Sanchez, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede masada Avrupalıların bulunmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi.
Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.