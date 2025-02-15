Yaşayan efsane Gökhan Güney ile unutulmaz bir arabesk gecesi!

Arabesk müziğin duayen ismi Gökhan Güney, 22 Şubat’ta müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Güney, yıllara meydan okuyan şarkılarıyla dinleyicilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

Duygu dolu şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, arabesk müziğin en sevilen eserlerini seslendirerek hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Müziğin ruhlara işlediği bu özel gece, arabesk severler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Etkinlik detayları:

Tarih: 22 Şubat 2025

Mekan: Kalamış Paysage

Bilet & Rezervasyon: 0532 411 08 24

Arabeskin efsane ismi Gökhan Güney ile müziğe doyacağınız bu özel geceyi kaçırmayın!