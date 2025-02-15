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Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 13'üncü kez baba oldu

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 13'üncü kez baba oldu

Tesla, SpaceX ve X'in (eski adıyla Twitter) sahibi olan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, 13'üncü kez baba oldu. Yazar Ashley St. Clair, 5 ay önce Musk'ın bebeğini dünyaya getirdiğini açıkladı.

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Yazar Ashley St. Clair, 53 yaşındaki iş insanı ile yaklaşık 5 ay önce bebek sahibi olduklarını açıkladı.

"Babası Elon Musk"

X platformunda paylaşım yapan Clair, "5 ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için daha önce açıklamadım. Son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ashley St. Clair'ın, yaklaşık 13 milyon kez görüntülenen paylaşımının altına Latince bir ifade olan 'Alea Iacta Est' (zarlar atıldı) mesajını yazdı.

Elon Musk'ın, 3 farklı ilişkisinden dünyaya gelen Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno ve geçtiğimiz yıl dünyaya gelen 12 çocuğu bulunuyor.

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