Deniz Baykal teklifi reddetti 3 ay sonra kaset komplosu oldu

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, TÜSİAD ile gündeme gelen iş dünyasının siyaseti belirleme çabalarına ilişkin babasından dinlediği bir olayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Ömer Aras'ın 13 Şubat'taki siyasete ayar vermek isteyen konuşmasının yankıları sürüyor.

Eleştirilerin odağındaki TÜSİAD'ın, siyasetin üzerindeki gölgesi ve CHP ile karmaşık ilişkileri yeniden gündeme oturdu.

"Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu"

Tartışmalara ilişkin çarpıcı bir örneği eski CHP genel başkanlarından merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından böyle paylaştı:

"İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı 2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç Deniz Baykalı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar. Bu olayı ben babamdan dinledim."

Fehmi Koru, İnan Kıraç'ın 2011 seçimleri iddiasını yazmıştı

Benzer bir olayı Fehmi Koru, geçtiğimiz günlerde köşesine taşımıştı. CHP'deki üçlü zirveyi değerlendirdiği yazısında Koru, 2011 seçimlerinden 15 gün önce Rahmi Koç'un eniştesi İnan Kıraç'ın CHP'nin seçimi kesin kazanacağına dair herkesle bahse girdiğini, iddianın CHP yönetimininde heyecanla karşılandığı ve seçimi kazanacakları inancının hakim olduğunu yazmıştı.

AK Parti 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimden, yüzde 49.8, CHP ise yüzde 26 oy almıştı.