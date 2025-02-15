BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da konteyner kentte polise bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Malatya'da konteyner kentte polise bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Malatya'da hırsızlık şüphelisi, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla saldırdı. 1 polis memurunu yaralayan zanlı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentte kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polis memuru E.D. bıçakla yaralandı. Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Albaraka Türk geçen yıl 4,3 milyar lira net kara ulaştı
Albaraka Türk geçen yıl 4,3 milyar lira net kara ulaştı
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren başarı oranı: Yaşama umudu yüzde 85
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren başarı oranı: Yaşama umudu yüzde 85
39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu! 103 şüpheli gözaltına alındı
39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu! 103 şüpheli gözaltına alındı
Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"
Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması