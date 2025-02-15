Malatya'da konteyner kentte polise bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Malatya'da hırsızlık şüphelisi, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla saldırdı. 1 polis memurunu yaralayan zanlı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentte kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polis memuru E.D. bıçakla yaralandı. Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.