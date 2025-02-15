BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  POLİTİKA

Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"

Zelenskiy şartını açıkladı! "Putin'le oturup savaşı durduracağız"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkati çekti. Zelenskiy, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım" dedi.

Abone ol

Zelenskiy, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında konuştu.

Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenskiy, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

"Rusya sözünden caydı"

Zelenskiy, Rusya ile daha önce de esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı.

Şartını açıkladı

Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenskiy, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.

"Putin'le oturup savaşı durduracağız"

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenskiy, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi.

Zelenskiy, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını kaydeden Zelenskiy, önce konuyla ilgili Trump'la çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki maden zenginlikleri hakkında işbirliği yapmak amacıyla ABD ile başlatılan görüşmelere değinen Zelenskiy, hedeflerinin, söz konusu maden kaynaklarını Rusya ve onunla işbirliği yapanlardan korumak olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracının (İHA) isabet etmesini değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın santrale saldırı düzenlediğini ve bu saldırıyla MSC 2025'e bir mesaj iletmek istediğini savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı yerine Van Valisi Balcı atandı
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Gazze'de kıyamet kopacak mı? Donald Trump'tan esir takasıyla ilgili yeni açıklama
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
Batı Şeria'da İsrailli, aracıyla Filistinli çiftçiyi aracıyla ezmeye çalıştı
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında tanık delege ifade verdi: Para teklif edildi
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden 'esir takası' açıklaması
KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı
KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı
Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu
Batman’da korkunç olay! Tren yolu kenarında ceset bulundu
İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti
İstanbul'da hastane skandalı: Savcılık harekete geçti
Trump’ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis’e asıldı
Trump’ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis’e asıldı