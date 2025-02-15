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KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı

KKM’de yeni adım: Tüzel kişilere hesap açma sonlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

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Kur Korumalı Mevduatta (KKM) sona doğru yaklaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, KKM'den çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldığını açıkladı. 

'TÜM KKM HESAPLARINDA HESAP AÇMA VE YENİLEME İŞLEMLERİ SONLANDIRILMIŞTIR'

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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