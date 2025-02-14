TFF yeni cezaları açıkladı! Sahadan çekilen takım...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçtan çekilen takımlar için cezaları artırdı. Yapılan değişiklikle, maçlara çıkmayan veya terk eden kulüplere 9 puan silme cezası verilecek; kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti, futbolculara ise 5-10 maç arası ceza uygulanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, maçtan çekilme kararı alan takımlara verilen cezaları arttırdı.

Federasyon, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı toplantıda Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesinde değişiklik kararı aldı.

TFF bugün duyurduğu yeni kararda müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulübe, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere 9 puan silme cezası verileceğini açıkladı.

Puan silme cezasının yanı sıra kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti ve futbolculara 5-10 maç arası ceza verilmesi kararlaştırıldı.