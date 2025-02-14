PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı

Edirne’de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda PKK üyesi olduğu belirlenen S.D’yi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Abone ol
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen S.D'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.