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PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı

PKK’lı terörist Yunanistan'a kaçmaya çalırken yakalandı

Edirne’de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda PKK üyesi olduğu belirlenen S.D’yi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen S.D'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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