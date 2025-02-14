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Ali Yerlikaya'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e hayırlı olsun ziyareti

Ali Yerlikaya'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e hayırlı olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partisinin İstanbul İl Başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki ziyarette Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları da bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, " AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın @abdullahozdemir
‘e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanlığımızda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan
’ın liderliğinde AK Parti’miz, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetine en güçlü şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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