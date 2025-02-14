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Zelenski, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu!

Zelenski, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açıklamalarda bulundu.Ukraynalı lider, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

 Telefon görüşmesi, Ukrayna'daki savaşı Kiev'in katılımı olmadan Moskova'nın lehine olacak koşullarda sona erdirecek “kirli bir anlaşma” yapılacağı korkusuna yol açtı.

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